Orvieto, 6 cavalli salvati dalla macellazione clandestina

La polizia stradale di Orvieto salva sei cavalli dalla macellazione clandestina.

Erano le ore 12 di martedì quando nei pressi del centro commerciale di Porta di Orvieto, una pattuglia di polizia giudiziaria in abiti civili della polizia stradale, notava due cavalli tenuti alla briglia da due uomini. Apparsa anomala la situazione, i due uomini venivano avvicinati dal personale in borghese per chiedere loro spiegazioni ricevendo risposte non concordanti e poco verosimili. Deciso di approfondire la situazione, gli agenti hanno scoperto che unitamente ai due individui vi erano altri due uomini a poca distanza, un autocarro Daily a bordo del quale vi erano altri quattro cavalli. In seguito veniva appurato insieme a funzionari della Asl che i 6 cavalli erano sprovvisti di documenti propri e sanitari e che inoltre tre di essi pur essendo microcippati risultavano avere documentazione falsa che attestava la provenienza italiana ma nella realtà i quadrupedi provenivano da Ungheria e Romania. Gli animali, in sofferenza in quanto feriti e contusi perché trasportati a bordo di veicolo non idoneo e stretti tra loro, sono stati sequestrati edaffidati alle cure dei veterinari e per la custodia ad un maneggio di Orvieto. I quattro uomini, tutti pluripregiudicati per reati specifici e altri molto gravi, uno di questi era appena uscito dal carcere, sono stati denunciati, per ora per maltrattamenti di animali ed importazione clandestina.