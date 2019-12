Laborioso intervento per i vigili del fuoco di Perugia. Dalle ore 22,25 di ieri, martedì 17 dicembre, hanno lavorato con una autogru nella zona Ponte Pattoli per arrivare a recuperare una autovettura finita fuori strada in un corso d’acqua. L'incidente è avvenuto nei pressi di un ponte sulla strada che porta a Monte Tezio. L’auto, come mostra la foto, è stata recuperata nelle prime ore di oggi, mercoledì.

Sul posto, nella popolosa frazione perugina, è intervenuta anche polizia locale del Comune di Perugia. Tutto si è concluso, per fortuna, positivamente: nessuna conseguenza, a quanto si apprende, per il conducente della macchina.