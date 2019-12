I lupi attaccano un allevamento non lontano dal centro abitato. Due notti fa almeno quattro lupi hanno attaccato un allevamento di capre di un cittadino che vive nei pressi di Breccione di Trestina, lungo la strada che conduce al santuario della Madonna di Canoscio, a Città di Castello. Tre gli animali uccisi. Il titolare dell’allevamento, che non commercia né le carni né il latte, non si era accorto di nulla nonostante viva vicino alla stalla dove le capre sono state uccise. Proprio per la vicinanza tra la stalla e l’abitazione, l’uomo ha allertato immediatamente le forze dell’ordine e il servizio veterinario della Asl per quanto di competenza e per rimuovere le carcasse.