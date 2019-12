Perugia-Ancona, svolta per le imprese creditrici di Astaldi

Il Fondo salva-imprese è realtà: con uno stanziamento di 12 milioni tutte le aziende creditrici coinvolte nell’annosa vicenda Astaldi e nei lavori di completamento della Perugia-Ancona, possono iniziare a presentare i documenti per la richiesta di risarcimento. E’ stato infatti pubblicato lunedì nella Gazzetta ufficiale il regolamento attuativo del decreto n. 144 del 12 novembre 2019, che istituisce questo Fondo per dare un sostegno economico-finanziario a tutte quelle imprese che non hanno visto pagati i loro crediti. La somma non è infatti destinata solo alla quarantina di aziende umbre-marchigiane, ma anche a tutte le altre ditte italiane, rimaste “vittime” di default aziendali o altri problemi economici. “Siamo soddisfatti della pubblicazione di questo regolamento - spiegano dal Comitato dei creditori dell’Astaldi - perché lo aspettavamo da molto. Ora l’auspicio è che, a fronte della possibilità di presentare la domanda, si provveda quanto prima ai pagamenti”. Il regolamento definisce i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo. (Leggi anche altri articoli)

