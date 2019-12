I giocatori del Perugia calcio con Babbo Natale tra i bimbi malati

Babbo Natale ha fatto tappa al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia e al residence “Daniele Chianelli”. All’appuntamento non è voluto mancare il Perugia calcio con i giocatori Marco Carraro, Filippo Sgarbi, Hans Nicolussi Caviglia, accompagnati dal responsabile marketing Marco Santoboni. Un pomeriggio di gioco, divertimento e tanta musica con il coro dei piccoli “Pleiadi”. All’evento hanno partecipato anche gli agenti della guardia di finanza, il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera, Antonio Onnis e il direttore della Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica, Maurizio Caniglia. “Il Natale – ha detto Franco Chianelli – è un momento felice e di riunione con la famiglia. Per questo ogni anno cerchiamo di esaudire tutti i desideri dei bimbi e far trascorrere loro giornate serene assieme alle famiglie, anche e specialmente in un momento di difficoltà come il percorso della malattia”.