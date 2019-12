Valeria Molaioli, l'artista che trasforma il polistirolo in opera d'arte

La raffinatezza femminile, la poliedricità della materia e le stratificazioni del colore sono gli ingredienti base dell’arte di Valeria Molaioli. Romana, dall’anno Duemila vive a Foligno dopo due anni trascorsi a New York, pittrice, scultrice, professoressa e madre di Susanna e Virginia.

Valeria, è figlia d’arte: è cresciuta tra le sculture in creta realizzate dalla madre. E dall’infanzia in avanti, non ha mai smesso di immergersi nelle infinite strade del colore e della materia, passione quest’ultima che le deriva anche dalla frequentazione dello studio di Alberto Burri. Da qui l’uso di plastiche, polistirolo, attrezzature isolanti, rivestimenti, lamelle in acciaio, corde ma anche di oggetti del quotidiani che nelle creazioni di Molaioli cambiano la loro destinazione d’uso per diventare altro, mandala, paesaggi fino ad innalzarsi a spazi dell’anima, emozioni al femminile. La sua arte parla di donne con la forza di uno spirito libero. Anche il mercato dell’arte conferma interesse, tant’è che in un recente concorso pubblico una sua opera, un metro per un metro, è stata venduta a 7 mila euro.

(Articolo completo nel Corriere dell'Umbria del 17 dicembre 2019)