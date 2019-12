Dalla Dakar alla Africa Eco Race: un perugino ci prova

Dopo aver concluso nel 2017 la Dakar, la gara off road più difficile al mondo, il pilota disabile perugino Gianluca Tassi (presidente del Comitato Italiano Paralimpico umbro) si prepara per un’altra sfida: prendere parte all'Africa Eco Race, il rally raid in programma in Africa dal 5 al 19 gennaio 2020. Lo farà a bordo di una Yamaha YXZ 1000RR e sarà accompagnato in questa avventura dal navigatore Angelo Montico, dal team manager Alessandro Brufola Casotto, dal meccanico David Giovannetti e dal team Qaddy supporter di Yamaha. Tassi la illustrerà martedì presso la sala Rossa di palazzo dei Priori di Perugia insieme al sindaco Andrea Romizi, all'assessore allo sport, Clara Pastorelli, al sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali. La Yamaha YXZ 1000RR sarà esposta tutto il giorno in piazza IV Novembre.

"Dopo l'ultima sfida terminata con successo - commenta Tassi - abbiamo pensato di fare questa nuova avventura con i vecchi percorsi della Dakar. L'Africa Eco Race, infatti, ricalca le vecchie piste dell'ideatore della Parigi Dakar. L'obiettivo sarà quello di arrivare al termine dell'avventura e poter dire di aver concluso un altro mio grande traguardo: il sogno di tutti i rallisti è di arrivare al podio a Dakar, presso il lago Rosa. Ovviamente si dice che 'l'appetito vien mangiando' e quindi cercherò di fare anche un buon risultato. Per ultimo ci tengo tantissimo a ringraziare la Susa Trasporti, un'azienda umbra che ha creduto in questo mio progetto e mi ha aiutato concretamente a realizzarlo".