Fontivegge, arrivano i lavori di riqualificazione

Riqualificazione Fontivegge, si parte con gli interventi. Nella giornata di mercoledì, alle 11, a Palazzo Grossi di piazza Morlacchi si procederà al sorteggio automatico per l'individuazione di quindici operatori economici da invitare alla gara per l'affidamento dei lavori selezionandoli dall'elenco degli operatori accreditati presso la Regione. In ballo c’è la parte del progetto relativa all’area compresa tra la nuova piazza Vittorio Veneto e il bus terminal Minimetro che prevede - tra l'altro - il completamento della pavimentazione su tutta la zona compresa tra via Fontivegge e la nuova area sosta Taxi e la realizzazione di una pensilina con copertura fotovoltaica per la protezione del percorso pedonale di collegamento tra la stazione ferroviaria e il bus terminal Minimetro. La spesa preventivata è di 761 mila 571 euro.

Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria di martedì 16 dicembre