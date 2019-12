Ha patteggiato una condanna a tre anni e mezzo un uomo di 59 anni, residente a Foligno, accusato di aver maltrattato per diversi anni la giovane moglie. Costringendola, in una particolare circostanza, a fare sesso. Fino a quando la donna, preoccupata per la sua incolumità e per quella dei suoi figli minori, ha presentato denuncia alle forze dell’ordine. Scatenando nei confronti dell’uomo un procedimento giudiziario a suo carico per violenza sessuale. Il verdetto è stato pronunciato dal giudice del tribunale di Spoleto.