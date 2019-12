E' di un morto il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella serata di lunedì 16 dicembre lungo la E45 in direzione sud in prossimità dello svincolo per San Gemini nord. Lo scontro secondo le prime informazioni ha coinvolto due autovetture: una Discovery Land Rover ed una Fiat Panda che stavano procedendo in direzione Terni. Ad avere la peggio è stato il conducente della Panda, un anziano, che è deceduto. Illesi, pur se sotto choc, gli occupanti della Land Rover. Sul posto sono arrivate immediatamente alcune pattuglie della polstrada e i vigili del fuoco di Terni.La corsia sud è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.