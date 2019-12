Non solo l'albero di Natale sull'acqua dei record a Castiglione del Lago, quello più grande del mondo a Gubbio e quello in ceramica a Deruta, viene proposto a Massa Martana uno straordinario presepe su ghiaccio che non ha uguali in Italia. Quest’anno, in particolare, l’Umbria e Massa Martana rendono omaggio a Giotto. Ma le attrazioni non finiscono qui, perchè ad esempio a Fratta Todina c'è un presepe particolare con statue giganti. Se vuoi approfondire leggi qui. Insomma si annuncia un dicembre denso di iniziative che di sicuro interesseranno i turisti. In Umbria c'è sempre qualcosa da vedere. Basta cercare.