Terni, ubriaco blocca la strada con la sua auto e si scaglia contro i poliziotti. Arrestato un uomo di 38 anni

Ci sono volute due pattuglie della squadra volante e una della polizia stradale per riportare la calma in una via del centro di Terni dove un uomo si era fermato in mezzo alla strada con la sua auto, impedendo il passaggio ai residenti che, durante la notte tra domenica 15 e lunedì 16 dicembre, cercavano di rientrare a casa. L'uomo si è scagliato contro gli agenti, intervenuti sul posto, gettandone uno a terra e non calmandosi neanche all’arrivo di un’altra pattuglia e della polizia stradale che tentavano inutilmente di sottoporlo all’alcoltest. Ad un certo punto, si è detto disposto a collaborare e ha detto che avrebbe preso i documenti in auto, invece ha afferrato un cacciavite e una bottiglia d’acqua che ha versato addosso a un poliziotto mentre cercava di ferirne un altro. Infine è stato bloccato ed è stato richiesto l’intervento del 118, ma mentre due agenti sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per le lesioni riportate, l’uomo si è rifiutato di farsi visitare, risultando comunque positivo all’accertamento dell’alcolblow, uno strumento che prova la presenza di alcol. Il 38enne ternano è stato dunque arrestato per resistenza, violenza, lesioni a pubblico ufficiale, aggravate dall’uso di armi improprie e per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. E’ stato inoltre sanzionato per guida in stato di ebbrezza mentre sono in corso gli accertamenti della polizia stradale sulla sua patente di guida.