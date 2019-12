Il capogruppo di Perugia civica in Comune, Massimo Pici, finisce sotto processo politico. L’associazione che ha promosso la sua lista lo vuole cacciare al gruppo. Reo di aver chiesto le dimissioni del presidente del consiglio comunale Nilo Arcudi nel doppio summit fra i capigruppo di coalizione di sabato. Arcudi, che indossa la sua stessa casacca in maggioranza ed è stato promotore di Perugia civica, era stato tirato in ballo da due arrestati (“lo abbiamo messo noi in Comune”) nell’inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Umbria. Ma non è indagato. Anzi, viene ritenuto soggetto passivo, stando ai primi atti di inchiesta. Senonché Pici, poliziotto oltre che consigliere, ha ribadito che la sua posizione è per il passo indietro di Arcudi. “Senza compromessi”. Così l’associazione Perugia Civica, che ha promosso a Perugia la lista omonima in appoggio a Romizi nel maggio scorso (5.319 voti, 6,25%, due eletti, Arcudi e Pici), “prende totalmente le distanze dalle improvvide e inaccettabili dichiarazioni di Pici”. Che “ha ormai da mesi deciso di muoversi in maniera autonoma e personale al di fuori di qualsiasi rapporto con Perugia Civica e della sua associazione che è ufficialmente registrata e che ha presentato giuridicamente la lista”. In questi mesi “non una posizione è stata espressa per rappresentare politicamente Perugia Civica”, è scritto nella nota firmata dall’Ufficio di presidenza, senza nomi “a parte le inconsulte dichiarazioni di ieri (venerdì), forse già immaginando di subentrare ad Arcudi, che non rappresentano in nessun modo il pensiero di Perugia Civica”. Da qui la precisazione che “Pici rappresenta solo se stesso e non Perugia Civica. Come Perugia Civica esprimiamo piena solidarietà a Nilo Arcudi che è sottoposto ad una indegna gogna mediatica, nonostante sia totalmente estraneo all'inchiesta come più volte affermato dal procuratore Gratteri e dal questore Messina”. L’intento ora è cacciarlo. “Avvieremo fin da subito”, scrive Perugia civica, “la procedura del collegio dei probiviri per assumere le immediate definitive scelte nei confronti del consigliere Pici rispetto alla sua appartenenza a Perugia civica.

Un movimento riformista come il nostro non può arroccarsi su posizioni ingiustificate di giustizialismo ben lontane dal vero spirito, fintamente proclamato da Pici, della democrazia”. Stamattina è previsto un nuovo vertice di maggioranza in Comune. Nel pomeriggio c’è consiglio. Con l’opposizione che si prepara a chiedere un passo indietro, anche se per ora non c’è una mozione di sfiducia formale depositata. E il “partito” di Arcudi si appresta a radiare il capogruppo Pici, che ha chiesto le dimissioni del “suo” presidente. A Palazzo dei Priori il sindaco, Andrea Romizi, si appresta a riferire in aula sulle inchieste per ‘ndrangheta e le intercettazioni che tirano in ballo lui (“abbiamo pranzato con Romizi”), il citato Arcudi e l’ex consigliera Pd Alessandra Vezzosi (“Li abbiamo messi noi in comune”). Sarà messa al voto anche l’istituzione di una commissione di inchiesta sulle mafie. Annunciato ampio consenso.