' Ndrangheta, i boss puntavano al traffico dei rifiuti

Un traffico di rifiuti verso la Bulgaria, passando per l’Umbria. La ditta da rilevare nel cuore verde per aprire un nuovo capitolo del “business” della monnezza. L’intento, in realtà, è di sotterrare tutto in discariche abusive per aumentare il margine di guadagno. E i rifiuti sono di “qualunque tipo”. Anche pericolosi. E’ il piano che secondo il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, avevano architettato due dei boss della 'ndrangheta finiti agli arresti. L’ntercettazione è del 18 gennaio 2018. Parlano Giuseppe Pino Benincasa, già indagato nell’operazione Naos, Pasquale Nicola Profiti, ritenuti tra i vertici dell’organizzazione ‘ndranghetista che opera tra la Calabria e l’Umbria:

Pasquale: “Tu trovami un'aziendella qua in giro che raccoglie rifiuti, la pigliamo, nel senso che ci mettiamo dentro noi...abbiamo uno sfogo in Bulgaria”

Pino : “Mh”

Pasquale: “Qualunque tipo, i rifiuti non partono, ci sono i documenti, ci danno i soldi, possiamo fare un bel businnes”

Pino: “Beh non è semplice, non è una cosa semplice”.

Pasquale: “Tu trovami qualcosa, guarda che c'è bisogn, perché in Italia non sanno a dove pigliarli”.La Procura annota come emerga chiaramente un piano “per inserirsi in un nuovo filone dello smaltimento dei rifiuti”.

