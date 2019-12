Nilo Arcudi, ecco chi è il presidente del consiglio comunale di Perugia. Dai sindaci dei Ds a Romizi

Nilo Arcudi, calabrese di Cassano sullo Ionio, dove è nato nel 1973, è stato uno degli enfant prodige della politica perugina. Dopo il diploma di maturità scientifica conseguito con ottimi voti, si è laureato nel luglio 1996 all’università Luiss di Roma in economia e commercio, indirizzo economico-aziendale con specializzazione in marketing. L’anno successivo ha conseguito un master in Project manager dello sviluppo sostenibile e, successivamente, un altro master post laurea in Direzione d’azienda, organizzato dall’università di Perugia e Confcommercio. Dopo una parentesi di formatore presso scuole e istituti superiori in materie giuridiche, economiche e di marketing tra il 1997 e il 1998, ho svolto uno stage presso la Cassa di risparmio di Parma e Piacenza per poi entrare in Unipol Banca, a Perugia, dal 1999 al 2004. Da qui, a neanche 31 anni, inizia la carriera politica: alle elezioni amministrative di Perugia del maggio 2004 viene eletto nelle fila dei Socialisti Riformisti, che ottengono 3 seggi (6,82%), nell’ambito della coalizione che sostiene il sindaco uscente dei Ds, Renato Locchi. Poco più di 300 preferenze gli valgono un seggio in consiglio comunale e, neanche un anno dopo, il posto di vice sindaco: succede infatti al capogruppo Silvano Rometti, fresco di elezione in Regione. A neanche 32 anni Arcudi è vice sindaco di Perugia con deleghe alle aziende partecipate (Gesenu, Apm, Umbra Acque, Sipa, Minimetrò e SiEnergia), ambiente e territorio, protezione civile e ricostruzione post sisma, politiche del sistema idrico e dei rifiuti, politiche per le aree verdi e per l’attuazione del piano energetico comunale e della metanizzazione.



