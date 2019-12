Matrimonio finito fra il premio Oscar Colin Firth e la produttrice cinematografica italiana Livia Giuggioli. "Colin e Livia Firth - hanno scritto gli avvocati della coppia in una nota congiunta diffusa ai media inglesi - si sono separati. Restano amici e rimangono uniti nel loro amore per i figli. Chiedono di rispettare la loro privacy. Non ci saranno altri commenti".

Dopo 22 anni la storia d'amore sarebbe arrivata al capolinea per via dell'ammissione da parte di Livia di una relazione durata 11 mesi con Marco Brancaccia.

Colin Firth, che nel 2017 aveva anche ottenuto la cittadinanza italiana, aveva conosciuto la Giuggioli nel 1995 durante le riprese del film "Nostromo", sposandola due anni dopo. Il premio Oscar ha spesso soggiornato anche in Umbria, a Città della Pieve, dove possiede una casa.

Per approfondire leggi anche: Il nuovo film con Colin Firth



L'attore inglese ha al proprio attivo una ricca carriera cinematografica in film che hanno incontrato i favori del pubblico in tutto il mondo: Il diario di Bridget Jones, La ragazza con l'orecchino di perla, Love Actually-L'amore davvero, L'importanza di chiamarsi Ernest, A Single Man, Mamma Mia!, Un matrimonio all'inglese e Il discorso del re. Proprio con quest'ultima pellicola, nel 2011, vinse l'Oscar come miglior attore protagonista. Riconoscimento che si aggiunge alla Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e il Premio Bafta come miglior attore per A Single Man di Tom Ford. Dal 2011 ha anche una stella sulla Hollywood Walk of Fame.