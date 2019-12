Filippine, violento terremoto di magnitudo 6.8

Un violento terremoto, di magnitudo 6.8, è stato registrato nel sud delle Filippine, in particolare sull'isola di Mindanao. L'epicentro è stato individuato nella città di Davao a una profondità di 28,2 chilometri. Per fortuna, il servizio geologico statunitense Usgs ha però sottolineato la scarsa probabilità di danni a persone ed edifici. Non ci sarebbe inoltre alcun pericolo di tsunami.

Il sisma è stato localizzato a cinque chilometri a sud-est di Magsaysay, nella provincia di Davao del Sur.

A questa prima forte scossa, riporta sempre l'Usgs, ne è seguita un'altra di magnitudo 5 che ha colpito una zona a qualche chilometro più a sud della regione e che è stata localizzata ad una profondità di 10,8 chilometri.