Assisi, torna il tenore di Dio. Fra Alessandro presenta il suo quinto album "Il paese del sole"

"Un nuovo album che nasce come richiesta dell'ufficio missioni, per sovvenzionare i progetti nel mondo, come i precedenti”. È con quel suo tipico sorriso radioso che Frate Alessandro Brustenghi racconta come è nato l’ultimo suo album, “Il Paese del Sole”. Il suo quinto lavoro discografico, che prosegue sull’onda del cross over tra lirica e musica popolare riprendendo il repertorio che era solito cantare all’inizio della sua carriera, prima di entrare in convento, restando fedele al messaggio positivo di gioia e bellezza. Un progetto che ha presentato alla Sala partecipazione di Palazzo Cesaroni, a Perugia, che è anche una doppia novità: per la prima volta registra brani che non appartengono al repertorio sacro e debutta come compositore. Ad accompagnarlo in questo lavoro e a dargli un sapore "live" due artisti umbri: al piano Manuel Magrini giovane talento del Jazz Italiano, alla chitarra Fabrizio Fanini. E una guest star d'eccezione: Javier Girotto al sax soprano. Un prodotto firmato stavolta dall’etichetta Encore Music, di Vittorio Bartoli e Roberto Lioli.