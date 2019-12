Todi, premiato il biologo Marchesini

Riconoscimento per un umbro nel campo della ricerca medica. A distinguersi a livello mondiale è Matteo Marchesini di Todi che ha ricevuto l’ambito riconoscimento, per lo studio delle leucemie linoblastiche di tipo T. Biologo ricercatore presso il dipartimento di medicina e chirurgia dell’Università di Parma, il dottor Marchesini, trentanovenne, è stato premiato per il miglior elaborato sulla ricerca delle leucemie, al Congresso dell’Ash, l’American Society of Hematology, in Florida.

