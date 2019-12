Aperto il planetario in centro, tutti a veder le stelle

E' stato inaugurato oggi pomeriggio in piazza Matteotti il planetario didattico, iniziativa a cura del Post in collaborazione con il Comune di Perugia. Si tratta di una novità assoluta per il Natale perugino, voluta con l’obiettivo di far conoscere a grandi e piccoli stelle e pianeti: all’interno della struttura videoproiezioni della volta celeste a 360°. “Quando abbiamo immaginato di abbinare al Natale 2019 il tema delle stelle – ha detto l’assessore alla cultura Leonardo Varasano – abbiamo pensato a qualcosa di divertente ed educativo”. Il presidente della Fondazione Post Francesco Gatti ha inteso ringraziare lo staff del Post, l’Amministrazione ed i commercianti dell’acropoli per l’impegno profuso per dar vita al planetario, un luogo dove divertimento ed istruzione si coniugano, come prevede lo statuto del Post. L’orario di apertura del planetario è dalle 16 alle 20, con visite ogni 60 minuti (ultimo accesso alle 19), nei seguenti giorni 14-15-20-21-22-23-26-27-28-29- 30-31 Dicembre 2019; 2-3-4-5-6 Gennaio 2020 (ingresso a pagamento, massimo 20 persone per turno). Vi è la possibilità di visite guidate gratuite (solo di mattina) per le scuole dal 17 al 20 dicembre (ore 9,30-13,00) a cura dell’Associazione astrofili Perugia (su prenotazione allo 0755736501). Prezzi: bambini e ragazzi fino a 12 anni gratis; ragazzi fino a 18 anni 3 euro; adulti 5 euro; 2 adulti + 2 ragazzi 10 euro