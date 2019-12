'Ndrangheta, il boss: "Ma non abbiamo qualcuno per madarlo in ospedale?"

Non tutti gli affari del clan affiliato alle cosche calabresi vanno a buon fine. Ce n’è stato uno ad esempio che delude l'imprenditore Giuseppe Benincasa, il 66enne di Crotone già noto alle forze dell'ordine per pregressi coinvolgimenti in indagini in odore di 'ndrangheta. E allora chiede ad Antonio Ribecco “se hanno una persona a Milano che possa mandare in ospedale l’amministratore, indicato come colui che gli avrebbe procurato la mancata acquisizione delle intere quote: “…Ti volevo dire...ma dimmi una cosa: c'abbiamo qualcuno a Milano che può fare una bella ...che acchiappa quest'amministratore e lo manda all'ospedale per un paio di mesi?”

