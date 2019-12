Secondo weekend per l'albero di Natale sull'acqua più grande del mondo, che dal 7 dicembre si può ammirare a Castiglione del Lago. Per approfondire puoi leggere Visitatori prendono d'assalto l'albero di Natale dei guinness. L'eccezionale ondata di maltempo di venerdì 13 che ha interessato il Trasimeno e in modo particolare Castiglione del Lago non ha fortunatamente creato danni alla struttura. Intanto sono cambiati gli orari per poter ammirare dal parco della Rocca la splendida realizzazione: l’apertura della cassa per l’acquisto del biglietto e del percorso è anticipata tutti i giorni alle ore 16.30; l’accensione di albero e video mapping alle 16.45; l’ultimo ingresso nei giorni feriali è alle 22.30 con spegnimento dell’albero alle 23. Nei giorni festivi e prefestivi ultimo ingresso alle ore 23.30 con spegnimento albero portato alle 24. Il video mapping è funzionante tutti i giorni mentre gli spettacoli nel Teatro della Rocca sono previsti solo nei giorni festivi e prefestivi. I prezzi dei biglietti per gli spettatori da 11 anni in su sono differenziati: 5 euro nei festivi e prefestivi e 3 euro negli altri giorni. I bambini da 4 a 10 anni pagano sempre 1 euro mentre è gratis sotto a 4 anni. Una possibilità conveniente e che sta già riscuotendo successo è l’abbonamento per 6 ingressi al prezzo di 4.