Bambino investito sulle strisce mentre va a scuola

Un bambino è stato investito sulle strisce pedonali mentre, insieme ad alcuni compagni di classe, stava attraversando una strada per recarsi a scuola.

Il fatto che è accaduto a Foligno alle ore 7.51 del 13 dicembre 2019 in viale IV Novembre davanti agli occhi di molti altri bambini e ragazzi rimasti atterriti.

Il piccolo è rimasto a lungo disteso a terra in attesa dell'arrivo di un'autoambulanza

Il bambino sembra si stava recando alla vicina scuola media Carducci per l'inizio delle lezioni.

In attesa dell'arrivo dei soccorsi la viabilità della zona è andata in tilt. Lunghe file si sono formate fino a Porta Romana bloccando il traffico nel momento di punta.

Sul posto per gli accertamenti di rito è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

Tra i primi a soccorrere il bambino è stato un operatore del 118 che si trovava proprio lì in quel momento per prendere un caffè al bar nelle vicinanze in attesa di recarsi al lavoro. Poi è arrivata l'autoambulanza.

Il bambino è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale San Giovanni Battista di Foligno.

Al momento non si conoscono le sue condizioni.

A travolgere il bambino è stato il conducente di una Volkswagen Golg di colore bianco. Anche lui si è fermato per prestare soccorso.

Il luogo dell'incidente e proprio di fronte alla sede della Vus. Le strisce sono perfettamente visibili e adeguatamente segnalati. Ma in quella zona non c'è la presenza di vigili urbani che controllino il traffico almeno al momento dell'ingresso nelle scuole.

C'è un volontario, ma in un altro punto di viale IV Novembre, dove è comunque presente anche un impianto semaforico.