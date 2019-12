'Ndrangheta , nei guai lo zio dell'esponente di Casapound

“Io devo dire la verità, CasaPound non è facile, ha preso il partito sbagliato”. Attorno a un tavolo siedono Cosimo Commisso, Antonio Rodà, Natale Ribecco, altri indagati e Antonio Ribecco. Tutti finiti in carcere in esecuzione I presenti parlano del nipote di quest’ultimo, suo omonimo, esponente di Casapound. “Non è un partito facile, non capiscono che cos’è”, dice Rodà. “Questo gli ho detto anche io tempo fa, scegli un altro partito che a quest’ora era arrivato”, dice Antonio. “I presenti - annotano i magistrati nelle 1.232 pagine di richiesta di custodia cautelare -parlano della scelta politica di destra del figlio di Natale Ribecco. Si ascolta un audio dove Antonio Ribecco fa propaganda politica e presenta lista di Casapound dove lui è candidato a sindaco”. “Domani c’è la candidatura ufficiale” dice Natale, “quando se n’è andato Romizi siamo andati a mangiare” dice Rodà. E poi uno degli indagati dice “ma Romizi, la mia figlia e il suo ragazzo sono andati al matrimonio, ma non mi far parlare via, sono andati al matrimonio”. “Purtroppo la destra - dice Commisso - non è un movimento politico che può avere grande speranza, perché lui è di estrema destra”. “I patti - racconta Natale Ribecco - erano così fino ad un mese fa, il sindaco di Perugia è di destra, centro destra, Romizi, noi abbiamo mangiato insieme col sindaco, i patti era che si candidava con Salvini e si collegava con loro che sono di destra. Che ha fatto il sindaco? Si è collegato con il socialista, Nilo Arcudi. I patti erano con Salvini, con la Lega, il sindaco con la Lega e tutta la destra, adesso si è messo coi comunisti”.