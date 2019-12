Gubbio, in volo sulla città con la slitta di Babbo Natale

E' una delle novità del Natale a Gubbio. Fino al 12 gennaio alle Logge dei Tiratori in piazza Quaranta martiri sarà possibile volare con Babbo Natale, a bordo della sua slitta, sopra i tetti della città e in alto, tra le luci dell’Albero di Natale più grande del mondo, fino ad arrivare in cima al monte Ingino sulla stella cometa che sormonta l'albero, ad oltre 900 metri d’altezza. Un volo virtuale grazie alle nuove tecnologie e a un lavoro di mappatura e ricostruzione in 3D della città. L'iniziativa fa parte di ChristmasLand, il circuito di iniziative dell’evento Gubbio è Natale. Un'esperienza che nasce dalla collaborazione fra Land, che si occupa dell’organizzazione delle attività natalizie, New Font Italia società eugubina specializzata in telecomunicazioni e reti in fibra ottica e Eagleprojects di Perugia.

