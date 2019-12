Cimici in casa della ex per spiarla

Ricetrasmittenti nascoste nelle prese della corrente per spiare la ex. E’ questa una delle accuse di cui deve rispondere un 34enne perugino che è indagato anche di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L’uomo, difeso dall’avvocato Saschia Soli, verrà giudicato con rito abbreviato condizionato al suo esame, come chiesto al gup e così avrà lo sconto di un terzo della pena sulla eventuale condanna. Il 34enne è stato denunciato dalla ex convivente, madre del figlio, adesso parte civile nel procedimento dall’avvocato Maurita Lombardi. Secondo quanto contestato dall’accusa l’uomo, atrtaverso “condotte di violenza fisica e psicolgica per futili motivi, anche alla presenza del figlio minore, ha maltrattato la compagna, costringendola anche ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà, instaurando un clima di sofferenza e paura rendendo intollerbaile la prosecuzione della convivenza familiare”. Il capo d’imputazione parla di “gelosia ossessiva” e “controllo continuo” ma anche di un’aggressione mentre la donna aveva il figlio in braccio. La difesa dell’imputato ha depositato una corposa memoria in cui contesta punto per punto le accuse, rifcendosi alle esternazioni fatte dalla donna sui suoi profili social. Si torna in aula a marzo del prossimo anno.