I vandali si accaniscono contro la Natività realizzata dallo scultore Paolo Ballerani. La gigantesca opera era stata esposta al parco Bellini di Ponte San Giovanni in occasione dell’evento del funambolo ed aveva riscosso molti apprezzamenti. Era stata quindi spostata nella zona verde tra la centralissima via Manzoni e via Cestellini, proprio a un passo dalla caserma dei carabinieri. Ma qualcuno, nella notte, si è divertito a danneggiarla. In un primo momento si era pensato a un colpo di vento ma parlando lo stesso autore dell’opera si è giunti alla conclusione che ad agire era stato qualche sconsiderato che ha letteralmente aggredito le statue della Natività. Paolo Ballerani, subito avvertito, ha provveduto, con la collaborazione di un paio di soci della Pro Ponte, a ricollegare gli elementi della scultura e ad ancorarla più saldamente al suolo. Dispiaciuto Antonello Palmerini, presidente della Pro Ponte, di questi affronti che colpiscono non solo l’associazione ma tutta la popolazione di Ponte San Giovanni. Sono comunque bastate poche ore di lavoro per far tornare tutto nella normalità.