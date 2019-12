Una raccolta fondi per aiutare la famiglia della bambina di 5 anni rimasta ustionata, insieme alla nonna, nell’incendio della sua abitazione di Ponte d’Oddi, a Perugia. A organizzarla è il circolo culturale Mirò che gestisce anche il parco dei Rimbocchi dove la piccola è solita andare a giocare insieme al fratellino di appena 3 anni. “Una bimba eccezionale”, la definisce chi la conosce, sempre allegra e solare nonostante la famiglia, di origini albanesi, stia attraversando un momento difficile dal punto di vista economico. “I genitori sono entrambi senza lavoro, la bimba – al momento dell’incidente – si trovava con la nonna perché la mamma era ricoverata in ospedale per un problema all’orecchio. Quando ha saputo, ha firmato per le dimissioni e si è fatta accompagnare a Roma dove assiste la figlia notte e giorno – racconta Antonio Lusi, presidente di Mirò – L’abbiamo raggiunta telefonicamente e ci ha spiegato che le condizioni della bimba sono molto serie. Ha riportato ustioni al viso e in varie parti del corpo, proprio nella giornata di giovedì dovrà affrontare un primo, delicato, intervento. Ma la strada da percorrere sembra lunga e questa famiglia non è in grado di sostenerla da sola”. L’iniziativa di solidarietà lanciata dall’associazione Mirò sta già trovando tanti consensi. Giovedì sera, presso il parco dei Rimbocchi, si terrà dalle ore 21.30 il concerto “Dedicated to Pad Methenj” con Toti Panzanelli alla chitarra e Andrea Ambrosi al contrabbasso. L’intero incasso della serata verrà devoluto per la causa della piccola ustionata. Chi volesse contribuire, può anche contattare direttamente l’associazione Mirò all’indirizzo mail associazionemiro@libero.it o recandosi direttamente al Parco dei Rimbocchi. Nei prossimi giorni si valuterà se aprire un conto corrente.