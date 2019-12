Terremoto in Toscana: una serie di scosse sismiche impressionante. Sono 36 quelle registrate nell’area del Mugello nelle ultime 12 ore, con epicentro tra Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Danneggiate alcune abitazioni e una chiesa.Si è tenuta una riunione della protezione civile della Toscana in videoconferenza, presieduta dal responsabile del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, con l’unità di crisi nazionale.

Al momento non risultano feriti in Mugello, gli interventi di carattere sanitario hanno riguardato essenzialmente crisi di panico. Sono più di 70 le richieste pervenute ai Vigili del fuoco per prime verifiche sulla stabilità di edifici dell’area, la chiesa di San Silvestro a Barberino del Mugello è stata chiusa. La Regione ha già attivato il proprio Servizio sismico per affrontare il prevedibile aumento di richieste di verifiche: su questo aspetto, la Protezione civile nazionale ha già dato la disponibilità a mettere a disposizione propri tecnici.

In previsione della possibilità che alcuni edifici non possano essere subito occupati, sono già in corso valutazioni con il Ccs (centro di ccordinamento con Metrocittà e Prefettura) e i Coc per individuare sistemazioni di emergenza. Per quanto riguarda le linee ferroviarie, Rfi ha comunicato che sono state riattivate le linee di alta velocità verso Bologna e verso Roma e anche la linea lenta, sempre verso Roma. Ancora bloccata la linea Faentina; controlli in corso sulle linee per Pisa e Prato.

Municipio di Barberino del Mugello "Abbiamo appreso che i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l’intero edificio del municipio di Barberino del Mugello, che ha quanto pare è il comune che ha subito più danni di tutta l’area del Mugello interessato dal sisma", la comunicazione arriva da Dario Nardella, nella sua veste di sindaco della Città metropolitana di Firenze, parlando nella sede della protezione civile fiorentina. Nardella si è poi recato a Barberino del Mugello per un sopralluogo.