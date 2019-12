E' l'uomo della domenica. Anzi il ragazzino. Il nome fino a ieri non diceva niente, o poco più. Invece dopo la partita contro la Juventus che ha fermato sul 2-2 con il suo Sassuolo, Stefano Turati è il giocatore del momento. Un personaggio.

Il portiere del Sassuolo ha 18 anni e allo Juventus Stadium ha giocato una partita da veterano. Interventi prodigiosi e la promozione di Giovanni Galli: "La scuola italiana dei portieri si conferma, un ragazzo dalla faccia pulita e bravo. Davanti a Gigi Buffon, chissà che non sia un passaggio di consegne".

Perché Gigi Buffon, dall'altra parte è andato malino. E lui invece è stato un autentico fenomeno. Ma chi è Stefano Turati.E' il portiere della Primavera del Sassuolo da due stagioni. Nato a Milano con un passato nelle giovanili dell'Inter, è passato al Renate in serie C, poi nelle ultime sei partite il Sassuolo lo ha sempre aggregato in prima squadra, ma non è mai sceso in campo. Il suo momento come è arrivato? Come spesso succede per caso: Consigli ha avuto un problema muscolare e Pegolo è stato operato per una frattura alla falange della mano sinistra. In porta così ci va lui, ed il prodigio è fatto: una domenica pomeriggio a Torino contro la Vecchia Signora. Tutto vero.