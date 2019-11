Paura a Londra, polizia spara a uomo armato di coltello e lo uccide. Morti due dei feriti

Due persone sono morte nell’attacco che ha avuto luogo a Londra, oltre a un sospetto attentatore di cui la polizia ha confermato l’uccisione.

Lo riferisce l’emittente britannica Bbc, secondo cui la polizia locale considera l’attacco un atto terroristico. Secondo le testimonianze, il sospetto indossava una cintura esplosiva falsa. La morte di due passanti per accoltellamento è stata confermata da una fonte di Whitehall.

La polizia metropolitana di Londra ha reso noto in precedenza di avere arrestato un uomo che avrebbe accoltellato una serie di passanti sul London Bridge. L’attacco è stato anche ripreso con il cellulare da alcuni passanti: un video diffuso sui social network mostra alcuni passanti impegnati a tentare di fermare l’uomo, che poco dopo è stato colpito da un proiettile esploso da un ufficiale di polizia. Fonti non ufficiali riportate da The Guardian hanno rivelato che a seguito dell’incidente sono rimaste inoltre ferite cinque persone, alcune delle quali si troverebbero in condizioni molto gravi. Le autorità hanno provveduto a chiudere una serie di strade nella zona circostante il ponte per motivi di sicurezza, e i servizi ospedalieri hanno confermato la presenza di ambulanze e paramedici sul posto.