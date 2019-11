Giù 30 metri di strada

Il maltempo ha colpito con furia inaudita. Un tratto di viadotto Madonna del Monte lungo la Torino-Savona è crollato nel pomeriggio di oggi, domenica 24 novembre.

Una trentina di metri circa di autostrada, dopo l'innesto con la A10, a un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. I vigili del fuoco parlano di crollo che per fortuna non ha coinvolto persone, ma sono in corso verifiche. Alle 16 il governatore Toti di ritorno da un sopralluogo ha dichiarato: "Qualcuno avrebbe segnalato un'auto in transito al momento del cedimento ma non è una segnalzione certa. Comunque i vigili stanno effettuando le ricerche in una coltre di di circa due metri di fango".