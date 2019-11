Maltempo, crolla viadotto sull'A6. Piemonte e Liguria sott'acqua, preoccupa il Po

Incubo maltempo, soprattutto nel Nord Italia. È crollata una porzione di circa 30 metri del viadotto della autostrada A6 Torino Savona, a circa 1,5 chilometri da Savona, all’altezza dell’abitato di Madonna del Monte.

Al momento non si può confermare né smentire se ci fossero auto in transito al momento del crollo, dice la Regione Liguria. Un elicottero del servizio 118 perlustra la zona. In base a una prima analisi, ancora tutta da confermare, potrebbe esserci una connessione tra l’accaduto e una frana che si era riversata parzialmente sul viadotto. Il presidente Toti e l’assessore Giampedrone sono stati in Prefettura a Savona per seguire gli sviluppi degli accertamenti.

Il tratto è compreso tra il chilometro 2 e 3 della carreggiata verso Torino, che è separata da quella verso Savona, che però, informa la Polizia stradale, è stata chiusa per precauzione pur trovandosi sull’altro versante della valle. La A6 quindi è chiusa in entrambi i sensi di marcia.

TOTI "Inviterei tutte le persone del savonese e dell’entroterra a non muoversi finché non saremo intervenuti con le somme urgenze», ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in diretta dalla sua pagina Facebook per aggiornamenti sul crollo al viadotto sull’autostrada A6 Torino Savona. «Stiamo lavorando sulla strada provinciale della Val Bormida - ha aggiunto - perché anche essa era interessata da una frana e alcune importanti città come Cairo Montenotte, capoluogo amministrativo della vallata, sono sostanzialmente isolate o raggiungibili attraverso percorsi tortuosi e soggetti a moti franosi. Le aziende stano già lavorando per ridare una viabilità accettabile prima di domani".

Allerta rossa Ancora allerta rossa in Piemonte: il Centro funzionale di Arpa Piemonte l’ha dichiarata per le Valli Orco, Lanzo, bassa Valsusa e Sangone (TO), Varaita, Tanaro, Belbo e Bormida; allerta arancione per tutte le altre zone. Il Po è in crescita e toccherà il livello di pericolo tra Carignano e Crescentino. Bormida e Belbo sono al di sopra della soglia di pericolo, ma il livello diminuirà durante la giornata. Sopra la soglia di pericolo anche il Tanaro a Montecastello e i torrenti Malone, Chisola e Cervo. Il lago Maggiore sta arrivando al livello di guardia. Il centro abitato di Cardè (Cuneo) è stato allagato dall’esondazione di alcuni rii minori. All’opera vigili del fuoco, forze dell’ordine e Protezione civile. Numerose le strade provinciali chiuse al traffico a causa di frane e/o allagamenti. A Moncalieri è stato bloccato il ponte Barauda.

La perturbazione che sta interessando l’Italia si sta spostando gradualmente verso est. Dall’inizio dell’evento alla Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte sono giunte dal territorio circa 300 segnalazioni.

Disperso Alessandria Un’auto con a bordo tre persone è finita nel fiume Bormida, in provincia di Alessandria. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno recuperato due dei tre occupanti, mentre una terza risulta dispersa. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 186 in prossimità del comune di Sezzadio, probabilmente a causa del maltempo che sta interessando la zona.

Torino e la piena del Po Proseguono da parte della Protezione civile della Città di Torino le attività di monitoraggio dei corsi d’acqua e di informazione alla cittadinanza. Il passaggio in città della piena del fiume Po è atteso nel pomeriggio. Per le attività produttive, commerciali, di ristorazione e sportive (comprese quelle svolte in circoli privati) nelle zone del Meisino (tra via Agudio, corso Casale al confine con San Mauro e l’asta del Po) e del Fioccardo (tra corso Moncalieri, corso Monterotondo e l’asta del Po fino al confine con Moncalieri), aree a rischio allagamenti, è stata disposta la chiusura con apposita ordinanza.