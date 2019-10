Precipita in un burrone, grave cercatore di funghi

Ennesimo infortunio di cercatori di funghi: nel primo pomeriggio di oggi, martedì 15 ottobre, un uomo di circa 65 anni è precipitato in un burrone in località Lippiano, nel pressi di Monte Santa Maria Tiberina con gravi conseguenze. L’uomo ha riportato traumi agli arti ed anche in considerazione della zona impervia dove è avvenuto il fatto, la centrale operativa del 118 ha disposto per il soccorso l’intervento di Icaro; una volta arrivato in zona non è stato però possibile l’atterraggio per un nubifragio in atto. La centrale stessa aveva in ogni caso allertato anche una autoambulanza che ha effettuato il soccorso trasportando il ferito presso l’ospedale di Città di Castello. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili dei Fuoco e la Protezione civile. Le condizioni dell’uomo sono stazionarie in virtù dei traumi riportati, l’uomo stesso è rimasto cosciente dopo la caduta, tanto è vero che ha potuto l’allarme chiedendo il soccorso del 118.