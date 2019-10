Prefetti, questori e colonnelli per la difesa di Bocci

Una parata di esponenti di primo piano delle forze dell’ordine. Tra i 36 nomi depositati dalla difesa di Gianpiero Bocci ci sono quelli di tre ex prefetti di Perugia, quattro comandanti provinciali dei Carabinieri, quattro questori e tre comandanti provinciali della Guardia di finanza. Assieme a loro, nella lista testimoni dell’ex segretario del Pd dell’Umbria, gli avvocati David Brunelli e Alessandro Diddi, hanno chiesto anche di sentire il Rettore, Franco Moriconi, il sindaco di Corciano, Cristian Betti, il suo vice, Lorenzo Pierotti, l’ex vicesegretario regionale del Pd, Francesco De Rebotti. E poi, agenti di polizia responsabili della tutela del sottosegretario, presunti raccomandati e alcuni loro familiari. Ognuno di loro dovrà passare al vaglio del collegio dei giudici, che dovrà decidere se ammettere le richieste di difesa e Procura. E questo non si saprà il 22 ottobre, quando si sarebbe dovuta tenere la prima udienza, che verrà rinviata a causa dell’astensione proclamata dalle camere penali italiane. Negli atti depositati, gli avvocati hanno specificato per ogni testimone quali sono le circostanze su cui dovrà riferire in aula.

I quattro comandanti dell’Arma di Perugia - colonnelli Cosimo Fiore, Angelo Cuneo, Paolo Piccinelli e l’attuale Giovanni Fabi -, così come i tre della Guardia di Finanza - colonnelli Vincenzo Tuzi, Dario Solombrino e l’attuale Danilo Massimo Cardone -, i quattro questori - Nicolò D’Angelo, Carmelo Gugliotta, Francesco Messima e Giuseppe Bisogno -, e i due prefetti, Antonio Reppucci e Antonella De Miro sono indicati come testimoni che possono riferire “circa le attività svolte da Gianpiero Bocci all’epoca dei fatti, anche in relazione ad eventuali informazioni richieste dall’imputato o da altre persone in ordine ai procedimenti”.

A differenza degli altri invece, l’ex prefetto di Perugia, Raffaele Cannizzaro, è stato citato anche per testimoniare su “rapporti e incontri intrattenuti da Bocci con i coimputati” in relazione all’accusa riguardante il concorso per quattro posti riservati alle categorie protette. Per quella contestazione, Bocci è accusato di essere “concorrente morale e istigatore” e di essersi - al pari di Catiuscia Marini e Luca Barberini - “avvalso illegittimamente di notizie d’ufficio segrete, nella specie le tracce dei temi della prova pratica, scritta e orale del concorso, comunicandole prima” ai candidati favoriti.

Il Rettore Moriconi, dovrebbe essere ascoltato in merito “ai rapporti intrattenuti tra Gianpiero Bocci e gli altri imputati”. Sono invece Carlo Merlini, Maurizio Manini e Paolo Martellini, coloro che, in ottica difensiva, devono aiutare la Corte a comprendere la gestione dell’ufficio di via della Pallotta, dove, secondo la Procura, Bocci ha consegnato almeno in tre occasioni le tracce delle prove concorsuali a parenti di candidati da favorire. Betti, Pierotti e De Rebotti sono stati invece citati per riferire sul “ruolo politico svolto da Moreno Conti (coindagato, ndr) nonché ai rapporti tra quest’ultimo e Gianpiero Bocci”. L’ex segretario del Pd regionale chiederà inoltre di essere sentito in udienza (pubblica) dai giudici.