Università, chiuse tre aule studio

Dalle biblioteche alle aule studio, prosegue la battaglia degli studenti universitari perugini. Ieri Udu Sinistra universitaria ha tirato le fila sulle questioni biblioteche ritornando sul risultato ottenuto di riapertura e normalizzazione dell’attività, ma ribadendo la necessità di fare un ulteriore passo: ripristinare al più presto l’orario di chiusra dell’Umanistica alle 22 anziché le attuali 21. “Per il futuro servono investimenti e progetti - precisa Angela De Nicola, coordinatrice Udu - attraverso una programmazione ad hoc”. L’argomento insieme ad altri cavalli di battaglia di Udu, quale il diritto allo studio, sarà tra le priorità della prossima campagna elettorale verso le elezioni studentesche in programma il 4 e 5 dicembre.

Intanto un’altra urgenza è stata individuata dalla Sinistra universitaria ed è quella della chiusura di aule studio, in particolare degli spazi di Monteluce dal 24 luglio e di seguito la stessa sorte è toccata agli spazi di via della Viola e via Goldoni. La causa? La scadenza dei contratti di concessione a uso gratuito dei locali di affitto. Il progetto di realizzazione di aule studio, tanto caro al rettore Moriconi, non solo non è più andato avanti, come previsto, in direzione San Sisto e corso Cavour, ma addirittura ha perso pezzi per strada. E anche su questo Udu sollecita l’attenzione della nuova governance.