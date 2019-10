Ciak su Raffaello, si gira in città a fine ottobre

Farà tappa a Perugia per le riprese, gli ultimi giorni di ottobre, la troupe di Raffaello un genio sensibile. Il documentario di Sydonia production - diretto dal regista Luca Trovellesi Cesana e promosso dalla Regione Marche, dal Comune di Urbino - ha ottenuto tra gli altri anche il sostegno dell’amministrazione comunale perugina. Novanta minuti di produzione che andranno in onda su Rai1 in prima serata a gennaio e segneranno l’avvio delle celebrazioni nazionali del Cinquecentenario della morte di Raffaello.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 15 ottobre 2019