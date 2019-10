Malore a Castelluccio, soccorsa 68enne

Una donna di 68 anni originaria di San Benedetto è stata soccorsa nel pomeriggio a Castelluccio di Norcia dagli uomini del soccorso alpino e speleologico dopo essere stata colta da malore. Sempre nel pomeriggio, gli esperti hanno recuperato un 24enne russo che si era infortunato all'interno del parco Cascate delle Marmore. Entrambi poi sono stati affidati alle cure dei sanitari. Di escursionisti che si avventurano per boschi e zone impervie ce ne sono sempre molti e, in questo periodo, anche di persone che vanno alla ricerca di funghi, come l'anziano che si è perso venerdì pomeriggio e ha passato una notte nei boschi prima di essere localizzato e messo in salvo sabato mattina. Per tutti coloro che intendono fare escursioni o mettersi in cerca di funghi, il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico, Matteo Moriconi fa una lista di accorgimenti e comportamenti da tenere. "Scegli escursioni e salite commisurate alla tua preparazione tecnica e alla tua condizione psico-fisica; non sopravvalutare mai le tue capacità e considera sempre i tuoi limiti. Prepara l’escursione, studia il percorso con carte topografiche e guide, assumi informazioni da previsioni meteo. In caso d’Incertezza, affidati a un esperto del Cai, a una Guida alpina o Accompagnatore di Media Montagna o a una Guida Escursionistca. Meglio essere in compagnia per contare sull’aiuto reciproco in caso di difficoltà. Verifica costantemente le condizioni del percorso; in caso d’imprevisti (difficoltà elevate, pericoli ambientali, maltempo e altro) ricordati che una rinuncia non è mai disonorevole. Controlla lo zaino; un ricambio completo asciutto, cibo e soprattutto delle bevande, un piccolo kit di pronto soccorso, una pila frontale non devono mancare. Vestiti in modo appropriato con particolare attenzione alle calzature; sempre utile, una giacca anti pioggia/vento e capi con elevata termicità. Attrezzati adeguatamente in relazione all’attività programmata, al percorso, alla quota e alla stagione. Lascia detto ai famigliari l’itinerario e la meta, non variarla se non per necessità e avvisa al rientro. Porta con te un cellulare ed una batteria di riserva. Non dimenticare una torcia e le pile di ricambio. Se ti trovi in difficoltà, non farti prendere dal panico: mettiti in posizione di sicurezza e attendi i soccorsi. Non affidarti mai unicamente a strumenti tecnologici (smartphone, gps, ecc.), sicuramente utili, ma non in grado di proteggerti in assoluto dai guai e: usa sempre la testa!

Porta un piccolo kit per il primo soccorso senza dimenticare la protezione solare e il repellente per gli insetti, i farmaci personali ed i cerotti per le vesciche. Non deve mancare un telo termico, borraccia/borraccia termica e una razione di cibo calorico e facilmente assimilabile. Se volete portare con voi il vostro cane, è indispensabile verificare con il veterinario di fiducia se l’animale sia pronto per il percorso che volete fargli affrontare E portare con sé tutto il necessario per provvedere al suo benessere. In caso di emergenza, contattare il 118 e non spostarsi dal luogo in cui ci si trova a meno di diverse indicazioni. Mantenere la calma e seguire attentamente le istruzioni che verranno date dall’operatore".