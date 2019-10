Garantite due pattuglie notturne della polizia locale

Città sicura grazie al personale del corpo di polizia locale che, nonostante la carenza di risorse, si è espresso affinché i servizi ordinari previsti dal progetto “Perugia città sicura” restino inalterati, comprese le due pattuglie notturne. “Il progetto sottoscritto dal sindaco con prefetto e questore - spiega Bruno Leombruni, coordinatore comitato iscritti Cgil dipendenti del Comune di Perugia - è stato finanziato solo per i 2/3. Questo significa che alcune attività previste dal progetto, come il contrasto alla prostituzione, all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, non potranno essere effettuati fino alla fine dell’anno, complice anche il fatto che molto impegno della municipale è stato dedicato alle partite del Perugia.

