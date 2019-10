La Procura cita Valentini come teste per Bocci

C’è anche l’ex consigliere politico di Catiuscia Marini, Valentino Valentini nella lista di testimoni che la Procura di Perugia vuole portare in aula nell’ambito del processo con rito immediato all’ex segretario del Pd dell’Umbria, Gianpiero Bocci. In tutto, i pm Paolo Abbritti e Mario Formisano, vogliono interrogare 21 persone davanti ai giudici del primo collegio, compresi molti coindagati. In primis, l’ex direttore generale del Santa Maria della Misericordia, Emilio Duca e l’ex direttore amministrativo, Maurizio Valorosi. Assieme a loro, anche il dirigente che per primo ha confessato confermando al gip l’esistenza di un metodo illecito con cui venivano gestiti i concorsi dentro l’ospedale, Roberto Ambrogi e la ex responsabile dell’Ufficio personale dell’azienda ospedaliera, Maria Cristina Conte.

Ma torniamo a Valentino Valentini. Insieme a lui infatti, nel documento depositato dall’accusa, compaiono altre due persone, legate alla vicenda per cui è finita indagata anche la ex governatrice Catiuscia Marini. Si tratta di una delle sue segretarie, Sonia Monaldi e di Marisa Ricotta, la donna che per la Procura ha preso le tracce d’esame da Valentino Valentini e poi le ha fatte arrivare alla candidata cara alla presidente, Anna Cataldi. La ratio della loro testimonianza potrebbe essere quella di dimostrare l’esistenza di “un sistema” in cui, per la Procura, Bocci aveva un ruolo di spicco.

Saranno invece cinque finanzieri, tra cui il tenente colonnello Selvaggio Sarri e il tenente colonnello Alessandro Carrozzo, a raccontare i passaggi tecnici dell’indagine che ha cambiato volto all’Umbria e ha portato alle elezioni anticipate.

Gli altri testimoni che la Procura vorrebbe in aula poi sono candidati raccomandati, i loro parenti (alcuni finiti indagati), emissari che per i pm hanno portato le tracce delle prove a destinazione e anche una concorrente esclusa. Quella “molto brava” ma per cui non c’era posto perché per quel concorso, come per altri, si doveva dare precedenza ai candidati sponsorizzati dai politici finiti nell’inchiesta.

La difesa dell’ex sottosegretario al Minsitero degli Interni - avvocati David Brunelli e Alessandro Diddi - ha tempo fino a lunedì per depositare invece la lista testi, che verrà poi valutata dai giudici. Bocci, che si è fatto interrogare solo una volta dal gip, Valerio D’Andria, potrebbe decidere di sottoporsi ad interrogatorio nel corso del processo. L’ex segretario del Pd dell’Umbria ha sempre respinto tutte le accuse: quelle di aver fatto arrivare tracce a candidate da lui sponsorizzate e quelle di aver cercato di sabotare le indagini. Ma, con la chiusura delle indagini, potrebbe doversi difendere anche dall’accusa di associazione per delinquere che, secondo il Riesame, andrebbe contestata anche ai politici. Recentemente, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni con cui ha rigettato il suo ricorso. “La lettura dell'ordinanza genetica - hanno scritto i giudici romani - conferma la presenza inequivoca di Gianpiero Bocci dietro le quinte delle indicazioni anticipate ed illecite alle candidate raccomandate del contenuto delle prove concorsuali”