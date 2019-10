Donna investita, è in prognosi riservata

Investita a Porta Pesa è in prognosi riservata. Incidente nel pomeriggio di venerdì a Perugia. Una signora di 72 anni è stata colpita da un mezzo. Sul posto per i soccorsi il 118, mentre gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi di legge. La signora, alla quale è stato diagnosticato un trauma cranico importante, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Perugia. La sua prognosi rimane riservata.