Clochard si accampano in centro, scatta il daspo urbano

Primo caso di “daspo urbano” a Foligno. E' infatti scattato l'ordine di allontanamento per i cinque clochard che nella notte tra martedì e mercoledì hanno occupato uno spazio coperto tra via Umberto I e via Istituto Denti. Ad intervenire sono stati gli uomini della polizia locale coordinati dal comandante, Marco Baffa, che hanno provveduto ad avvisare gli occupanti dell'accampamento e ad invitarli ad abbandonare gli spazi. Ad accamparsi tre donne e due uomini, tutti di nazionalità italiana, di età compresa tra i 40 e i 55 anni.

