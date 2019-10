Lascia una candela accesa e prende fuoco casa: donna a processo

Era uscita di casa e aveva lasciato una candela accesa sopra alla televisione. Non aveva pensato forse che quel gesto incauto avrebbe scatenato quanto poi accaduto: un incendio che nel novembre del 2016 causò l’evacuazione di un intero palazzo in via Pievaiola a Perugia. Non solo. Dato che la donna - difesa dall’avvocato Alberto Catalano - in quell’appartamento era in affitto, si è anche beccata la contestazione di incendio. E ieri mattina, il gip ha disposto il suo rinvio a giudizio.