Bottigliate sulle scalette del Duomo, indaga la polizia

Due uomini di colore si sono picchiati ieri sera mentre si trovavano sulle scalette del Duomo, in pieno centro storico a Perugia, insieme ad altri stranieri. Secondo quanto è possibile vedere in un video registrato da un passante tra i due, ad un certo punto, spunta anche una bottiglia. I presenti hanno chiamato la polizia e sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante. Uno dei due ragazzi coinvolti è stato portato in questura per tutti gli accertamenti del caso. L'episodio è al vaglio della polizia.