Quintana straordinaria, promossi e bocciati

Le pagelle del “Corriere” della Quintana della solidarietà emozionante. A vincere è stato il Rione Cassero con uno straordinario Luca Innocenzi

LUCA INNOCENZI – RIONE CASSERO. Una Giostra gestita con grande intelligenza e sagacia. Ha domato le intemperanze di Guitto con la solita classe: Voto 10

RICCARDO RAPONI – RIONE AMMANNITI. Il rientro non era facile; soprattutto dopo aver girovagato in diverse contrade.

Se pensiamo che è stato ingaggiato solo tre settimane fa, meglio non poteva fare: Voto 8.

ALESSANDRO CANDELORI – RIONE GIOTTI. C’era bisogno di una conferma e questa è arrivata.

L’Animoso ha le potenzialità per affermarsi. Occorre solo aspettare: Voto 8

MATTIA ZANNORI - RIONE LA MORA. Forse ha avuto “paura” di vincere. Questa, almeno, è stata la nostra impressione.

Ma, per la prima volta, è riuscito ad incunearsi tra i migliori. Questa esperienza, seppur negativa, forse lo maturerà: Voto 7.

CRISTIAN CORDARI – RIONE BADIA. Pur con un destriero esordiente non ha demeritato. Ha sempre “navigato” lontano dai migliori ma, anche ieri, si è guadagnato lo stipendio: Voto 6 e mezzo.

TOMMASO FINESTRA – CONTRASTANGA. L’esordio in terra folignate non è mai facile. Soprattutto se hai 18 anni e sei stato ingaggiato solo 15 giorni fa: Voto 6 (di stima).

<MASSIMO GUBBINI – CROCE BIANCA. Ha posto in essere il giro più veloce, non c’è alcun dubbio, ma non ha saputo dare continuità ad una prima tornata strepitosa: Voto 5.

PIERLUIGI CHICCHINI – PUGILLI. Forse ha interpretato in modo troppo “garibaldino” la seconda tornata. Il fegato non gli manca, certo; ma occorre “saper” leggere la gara con più intelligenza (Innocenzi “docet”) Voto 5.

LORENZO PACI – MORLUPO. Non è stato per lui un anno fortunato.

Un giugno in chiaroscuro, poi un settembre altrettanto tribolato, per poi approdare ad una prestazione, come quella di ieri, lontana dagli standard ai quali ci ha abituato: Voto 4.

DANIELE SCARPONI – SPADA. Le sue cavalcate vittoriose sono ormai un ricordo sbiadito del passato.

Anche ieri, come a giugno, è subito uscito impietosamente di scena alla prima tornata per colpa di un anello.

Da quello che vediamo, a meno di eventuali resurrezioni che comunque ci possono stare, il suo “viale del Tramonto” è ormai definitivamente imboccato: Voto 3.

Guglielmo Castellano