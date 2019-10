Bimba di 6 anni colpita dalla malaria

Una bambina di sei anni è stata ricoverata per la malaria. Nella giornata di ieri, domenica 6 ottobre, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello con febbre alta che non rispondeva agli antibiotici. La bambina nel mese di settembre era stata in Costa d’Avorio per un viaggio.

Dopo le analisi del caso la bambina è risultata positiva alla malaria ed è stata subito trasferita al reparto di Pediatria dell’azienda ospedaliera di Perugia in condizioni stabili. La malaria è una malattia che si diffonde esclusivamente tramite il vettore (la zanzara) e non è trasmissibile da uomo a uomo.