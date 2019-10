Giostra straordinaria, vince il Cassero con Innocenzi

A vincere la Giostra della Solidarietà è il pertinace del Rione Cassero, Luca Innocenzi, in sella a Guitto. Innocenzi è alla sua settima vittoria nella Quintana di Foligno. La Giostra dedicata alle popolazioni terremotate della Valnerina, è stata emozionante. Fra i favoriti, Scarponi (Spada) è uscito alla prima tornata e alla seconda Gubbini (Croce Bianca) che aveva fatto registrare il miglior tempo. Agli anelli out anche Chicchini del Pugilli. Cassero, La Mora, Giotti, Ammanniti e Badia sono arrivati alla tornata finale, con Innocenzi che ha centrato il dodicesimo successo per il rione Cassero.