Bianconi - Tesei, programmi a confronto

Dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma: i candidati alla presidenza della Regione disegnano l’Umbria del futuro mettendo nero su bianco, in un programma elettorale ormai online e quindi visibile a tutti, quelle che saranno le priorità da affrontare per uscire dallo stallo. Si comincia con Donatella Tesei e Vincenzo Bianconi, candidata del centrodestra lei, uomo sostenuto dal patto giallo-rosso lui.

Lavoro



TESEI Per creare occupazione bisogna partire dalle imprese e fare in modo che le stesse vengano messe nelle condizioni di investire. Si parla di una “legge per gli investimenti” che abbia la connotazione di un provvedimento di urgenza e che consenta di prevedere per alcuni progetti o investimenti vantaggi specifici, come per esempio forme di accesso facilitato alle risorse finanziarie. Tesei insiste sulla semplificazione amministrativa, sull’innovazione, sulla sburocratizzazione. L’Umbria ultradigitale è la missione da compiere.

BIANCONI E’ sui giovani che bisogna investire. Saranno realizzati centri di competenza diffusi sul territorio per “capacitare” i cittadini e aiutare i ragazzi nel loro progetto di vita. Verranno messi a disposizione degli under 35 budget di capacitazione, da 4 a 7 mila euro, per rafforzare le proprie competenze attraverso un progetto personalizzato. Si parla di voucher gestiti dallo sportello per l’Impiego per migliorare la formazione professionale mentre una task force regionale si occuperà della gestione di crisi aziendali.

Sanità

BIANCONI Parla di un “intervento shock” da realizzare nei primi 24 mesi di governo e che porterà al dimezzamento delle liste di attesa. In particolare, saranno penalizzate le persone che non si presenteranno alle visite programmate oppure che non ritireranno i referti, inoltre saranno sviluppati interventi volti ad allungare la giornata operativa fino alle ore 22 in alcuni territori e per alcune specialità. Saranno valutati anche modelli innovativi di collaborazione pubblico-privata per fornire prestazioni sanitarie a tariffe calmierate. In nome della trasparenza (il pensiero va all’inchiesta sanità) “la selezione del personale amministrativo e sanitario sarà effettuato con modalità di legge e documentato in ogni sua fase attraverso il video streaming e la messa a disposizione del video alla cittadinanza”.

TESEI Contro le liste di attesa, previste sanzioni a carico delle aziende ospedaliere e sanitarie che non rispettano i tempi fissati: blocco dell’attività intramoenia, sospensione della convenzione, sospensione del direttore sanitario. E poi: nuove assunzioni per ampliare l’orario dei servizi ambulatoriali mediante aperture nei giorni festivi e prefestivi, arrivando a coprire visiste ed esami diagnostici fino alle 24 e ricorrendo, se necessario, all’apporto del privato convenzionato. L’erogazione dei servizi sanitari, sia diagnostici che operatori, sarà tendenzialmente senza soste con una copertura dei bisogni a ciclo continuo e nei giorni di fine settimana. Prevista una completa riorganizzazione dei pronto soccorso.

Infrastrutture

TESEI Con il governo centrale occorre istituire un tavolo che affronti e risolva le modalità di connessione della regione con la rete dell’alta velocità e il potenziamento della E45 e del nodo Perugia il quale, con il completamento della Perugia-Ancona, diventerà il principale nodo di traffico stradale interno dell’Italia peninsulare. Per quanto riguarda l’alta velocità, sulla scia del successo del collegamento Perugia-Milano, occorre puntare alla creazione di analoghi collegamenti verso sud e al completamento dell’offerta con l’istituzione di corse con orari funzionali a migliorare le relazioni non solo in partenza ma anche in arrivo a favore di turisti, studenti e imprenditori. Un tassello fondamentale di questo disegno è la ripresa dei lavori per il completamento del raddoppio della linea Spoleto-Foligno e il finanziamento della tratta Spoleto-Terni. Si parla inoltre di dare seguito ai progetti di completamento della Foligno-Spoleto-Terni e di potenziare l’offerta dell’aeroporto San Francesco anche dando forte impulso al partenariato pubblico-privato.

BIANCONI Lo sforzo della Regione sarà concentrato su un piano di manutenzione della rete esistente, in particolare della E45. Inoltre, si promuoverà la realizzazione, lungo la rete stradale, di stazioni dotate di metano, gpl e colonnine di ricarica per auto elettriche. Il completamento della Perugia-Ancona sarà realizzato entro il 2020. La Regione si impegnerà anche affinché il governo inserisca nella programmazione Anas il nodo stradale di Perugia. Tra le priorità, la strada di grande comunicazione E78 Grosseto-Fano ma anche la conclusione della Orte-Civitavecchia nella regione Lazio. Non solo alta velocità e rilancio dell’aeroporto. Bianconi vuole anche trasformare la Fcu nella “metropolitana” dell’Umbria.



Ricostruzione



BIANCONI Parla di un nuovo risorgimento per le aree colpite dal sisma. E’ importante che nella prossima programmazione 2021-2027 sia presente la previsione di un regime di aiuti specifico in quanto “area svantaggiata”. Bisogna inoltre superare il modello del commissario unico e tornare al modello post 1997. La parola d’ordine legata al tema della ricostruzione dovrà essere snellire. Fondamentale che i cittadini e le attività possano trovare risposte in tempi ristretti. Per farlo è necessario aumentare il numero del personale tecnico.

TESEI Occorre garantire la necessaria dotazione di personale ai Comuni e agli Uffici per la ricostruzione. Si devono, inoltre, semplificare le procedure e dare un taglio alla tempistica delle pratiche che giaciono presso gli Uffici speciali. Il masterplan per lo sviluppo delle aree colpite dal sisma dovrà divenire priorità.

Catia Turrioni