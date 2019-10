Bianconi-Tesei, programmi a confronto

Bianconi punta tutto sulla sanità e promette di dimezzare in 24 mesi le liste di attesa. Di più. In nome della trasparenza garantisce che tutti i concorsi saranno in streaming e che i video potranno essere messi a disposizione dei cittadini. Tesei insiste molto sull’esigenza di rilanciare l’economia della regione attraverso aiuti mirati alle imprese. Uno contro l’altro anche sul programma elettorale. Il candidato sostenuto dal patto giallorosso a confronto con quello appoggiato da tutto il centrodestra su precise macro-aree: lavoro, sanità, infrastrutture e ricostruzione. Aiutare i comuni colpiti dal sisma a risorgere è una priorità per entrambi: per Bianconi serve un regime di aiuti tipico delle aree svantaggiate, per Tesei bisogna potenziare il personale degli Uffici per la ricostruzione.

