Biblioteche universitarie, svolta nella gestione

Da lunedì 14 ottobre le biblioteche universitarie torneranno alla normalità in termini di orari e aperture al pubblico. E ciò grazie alla verifica di tutta la procedura che potrebbe dar ragione alla cooperativa prima classifica nella gara d’appalto per la gestione di tutte le biblioteche contro la quale aveva fatto ricorso al Tar la seconda, bloccando l’assegnazione. Colpo di scena dunque nell’annosa questione che aveva portato alla chiusura e riduzione delle stesse con tanto di protesta e occupazione da parte degli studenti. Il rettore uscente Franco Moriconi, coinvolgendo il suo successore e il Senato accademico, era corso ai ripari aprendo un tavolo tecnico che, come soluzione d’emergenza, aveva avviato una mobilità interna per intercettare la disponibilità sia di personale dei dipartimenti che dell’amministrazione universitaria. In realtà la ricerca ha portato buoni frutti perché alla richiesta di disponibilità, in cambio dello straordinario stabilito dal contratto e di un eventuale indennità di disagio, hanno risposto in trenta, una quindicina dall’amministrazione centrale e l’altra metà dai vari dipartimenti.

